Кабмин выделяет 2 млрд рублей Московскому эндокринному заводу на производство масок

"2 млрд рублей получит ФГУП "Медицинский эндокринный завод" на производство медицинских масок. Уже выделено 864 млн рублей. Плановая мощность на 1 июля - до 4 млн масок в сутки", - отмечается в материалах.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет 2 млрд рублей Московскому эндокринному заводу на увеличение производства медицинских масок до 4 млн единиц в сутки. Об этом говорится в материалах на сайте правительства России.

В материалах также сообщается о том, что в рамках финансирования производства оборудования и продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний ФГАУ "Российский фонд технологического развития" выдает производителям займы под 1%. Одобрено 50 займов на 14,5 млрд рублей. 30 проектов получили финансирования на сумму более 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минпромторг рассматривает возможность привлечения Московского эндокринного завода к производству медицинских масок с запуском производства с 1 сентября и объемом выпуска до 2 млн масок в сутки.

Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, РФ вышла на объем суточного производства защитных масок разного вида в 8 млн штук - это больше уровня, которого планировалось достичь к концу апреля.

На фоне вспышки коронавируса спрос на маски в России, как и в других странах, резко вырос. Предприятия по всей стране наращивают выпуск одноразовых медицинских масок, к выпуску защитных масок подключаются компании легкой промышленности, микро- и малые предприятия, учреждения ФСИН. Также сообщалось о закупках масок Россией у Китая.