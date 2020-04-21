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Ситуация с ценой на нефть WTI

Помощник Трампа считает падение цены нефти WTI до отрицательных значений краткосрочным

Объясняя причины произошедшего, Кевин Хассет отметил, что "на нефтеперерабатывающих заводах нет места" для хранения нефти

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Старший советник президента США Кевин Хассет полагает, что снижение стоимости техасской светлой нефти (WTI) до отрицательных значений будет краткосрочным. С такой оценкой он выступил во вторник в эфире телеканала Fox News.

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"Это очень, очень краткосрочное нарушение", - сказал советник американского лидера Дональда Трампа. "Это не продлится долго, потому что будут сокращены объемы добычи, будут уменьшены мощности по переработке. Довольно скоро установятся условия, которые будут нормальными в новой ситуации", - сказал Хассет.

Объясняя причины произошедшего, он отметил, что "на нефтеперерабатывающих заводах нет места" для хранения нефти. "Учитывая, как работают рынки, время от времени кому-то нужно принять запланированные поставки, у них кончается место в хранилищах. Экономисты давно знали, что такое может произойти", - отметил Хассет. "Если вам нужно принять поставки, но у вас нет места, то что вам делать? Вылить [нефть] на землю? Ее нельзя вылить или сжечь", - добавил советник Трампа.

Хассет констатировал, что деловая активность в США была значительно снижена из-за распространения нового коронавируса. "Мы раньше никогда не приостанавливали экономическую активность. В краткосрочной перспективе будут происходить странные вещи", - отметил он.

Теги
СШАТрамп, ДональдСитуация с ценой на нефть WTI
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