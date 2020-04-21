Помощник Трампа считает падение цены нефти WTI до отрицательных значений краткосрочным

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Старший советник президента США Кевин Хассет полагает, что снижение стоимости техасской светлой нефти (WTI) до отрицательных значений будет краткосрочным. С такой оценкой он выступил во вторник в эфире телеканала Fox News .

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

"Это очень, очень краткосрочное нарушение", - сказал советник американского лидера Дональда Трампа. "Это не продлится долго, потому что будут сокращены объемы добычи, будут уменьшены мощности по переработке. Довольно скоро установятся условия, которые будут нормальными в новой ситуации", - сказал Хассет.

Объясняя причины произошедшего, он отметил, что "на нефтеперерабатывающих заводах нет места" для хранения нефти. "Учитывая, как работают рынки, время от времени кому-то нужно принять запланированные поставки, у них кончается место в хранилищах. Экономисты давно знали, что такое может произойти", - отметил Хассет. "Если вам нужно принять поставки, но у вас нет места, то что вам делать? Вылить [нефть] на землю? Ее нельзя вылить или сжечь", - добавил советник Трампа.

Хассет констатировал, что деловая активность в США была значительно снижена из-за распространения нового коронавируса. "Мы раньше никогда не приостанавливали экономическую активность. В краткосрочной перспективе будут происходить странные вещи", - отметил он.