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В Нижегородской области спустили на воду четвертое судно для перевозок по Волге

"Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость до 75 км/ч

ТАСС, 21 апреля. Спуск на воду четвертого пассажирского судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" состоялся во вторник в Чкаловске Нижегородской области. Предполагается, что оно будет курсировать по Волге между Нижним Новгородом, Чкаловском и Павлово, рассматривается также вариант межрегиональных перевозок, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"21 апреля состоялся спуск на воду судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" - четвертого из серии судов, предназначенных для эксплуатации в Нижнем Новгороде. <…> "Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость до 75 км/ч и может преодолевать расстояния до 550 км", - отмечается в сообщении.

Судно, которому дали название "Надежда", стало первым построенным на собственном производстве Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева в рамках госпрограммы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Последний раз предприятие самостоятельно строило суда подобных размеров по своему проекту около 20 лет назад.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, судно выйдет в рейс как только позволит эпидемиологическая обстановка. "Мы планируем, что это будут новые направления: Павлово, Чкаловск. Рассматривается и мультимодальный маршрут до аэропорта Стригино, и межрегиональный - до Мурома", - цитирует Никитина пресс-служба. По его словам, предприятие заключило контракт на экспорт шести подобных судов, два из них поставят в Тайвань.

Головное судно "Валдай 45Р" было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. В августе 2019 года в Нижегородской области открылся первый речной скоростной маршрут туристической направленности на судне "Валдай" по двум направлениям из Нижнего Новгорода - в Городец и Макарьево, за сезон он перевез более четырех тысяч человек.

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РоссияНижегородская область
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