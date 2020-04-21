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Дефицит бюджета Кировской области в 2020 году увеличился на 300 млн рублей

Увеличение кредитных ресурсов не предусмотрено

КИРОВ, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Кировской области скорректировали бюджет на 2020 год, предусмотрев в том числе выделение 733 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Дефицит бюджета увеличился на 300 млн рублей и достиг 971 млн рублей, сообщила депутатам министр финансов региона Лариса Маковеева.

20 февраля депутаты внесли корректировки в бюджет региона на 2020 год, увеличив расходы на 1,6 млрд рублей, в итоге профицитный ранее бюджет стал дефицитным, дефицит составил 663 млн рублей.

"В целом объем федеральных средств, [которые выделяются региону], корректируется на 2020 год в объеме 2,8 млрд, в 21 году объем корректировки - 1,4 млрд, в 22 году - 1,4 млрд рублей. С учетом изменений объем доходов областного бюджета составит 64,178 млрд рублей, расходы - 65,149 млрд рублей, дефицит - 971,8 млн рублей. Дефицит покрывается за счет остатков средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года. Увеличение кредитных ресурсов не предусмотрено", - сказала Маковеева.

По ее словам, регион получит средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе 514 млн рублей на приобретение медицинского оборудования и средств защиты, 113 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам, которые участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Всего с учетом региональных средств на борьбу с инфекцией область направит 733 млн рублей, уточнила Маковеева.

Порядка 1,5 млрд рублей регион получит на предоставление выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, выплаты начнутся с июня 2020 года. Еще 190 млн рублей направят на выплаты учителям за классное руководство, около 219 млн - на организацию с 1 сентября горячего питания для младших школьников. По словам Маковеевой, из областного бюджета также решено выделить 26,4 млн рублей на ремонтные работы и оснащение оборудованием школьных столовых в 19 образовательных учреждениях. Кроме того, предусматривается субсидия в объеме 26,5 млн рублей областному фонду защиты прав дольщиков, который будет создан в регионе.

Депутаты Заксобрания приняли закон сразу в двух чтениях. "За" - 37, "против" - нет, воздержался один. Решение принято", - сообщил спикер Заксобрания Владимир Бакин.

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