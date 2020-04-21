Правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки экономики

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки экономики в условиях коронавируса", - говорится в сообщении.

Власти разработали два пакета мер для поддержки экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса. На эти цели правительство выделило дополнительно 1,8 трлн рублей. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2,1 трлн рублей.