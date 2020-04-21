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В "Лукойле" считают, что цена российской нефти не уйдет в минус благодаря сделке ОПЕК+

Ситуация будет зависеть от того, как начнут снимать карантин в разных странах, отметил вице-президент компании Леонид Федун

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Цена на российскую нефть Urals не уйдет в минус вслед за американской нефтью марки WTI благодаря достигнутым соглашениям в рамках ОПЕК+. Такое мнение высказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью "Первому каналу".

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"Для российской нефти это (уход цены на WTI в минус - прим. ТАСС) не так все печально, хотя достаточно тоже больно. Поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае и, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться. Но, опять-таки, благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю, а без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме", - сказал Федун.

По словам топ-менеджера "Лукойла", ситуация будет зависеть от того, как начнут снимать карантин в разных странах мира. "Китай снял, сегодня Китай вышел на уровень потребления нефти близкий к тому, как это было, где-то 10 млн баррелей в сутки он потребляет. Но, скажем, Индия до сих пор находится в жесточайшем карантине, потребление упало на 50%, США находятся в жесточайшем карантине, ну про Италию, Европу вы знаете. Но благодаря сделке ОПЕК+, я бы надеялся, что мы этот край пропасти не переступим", - добавил Федун.

Теги
СШАИндияИталияРоссияКитайРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСитуация с курсом валют и ценами на нефтьСитуация с ценой на нефть WTI
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