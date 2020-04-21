Предприниматели смогут заявлять о прекращении деятельности без электронной подписи

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала сервис, позволяющий индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений направлять заявления о прекращении деятельности без электронной подписи, сообщает ФНС.

"ФНС России доработала сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП" для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19)", - говорится в ссобщении.

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности, указывает ФНС.

"В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления", - отмечается в сообщении.