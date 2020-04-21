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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Обновлено 

Вывозной рейс из Бангкока в Екатеринбург отложили на неопределенное время

Вылет был запланирован на 22 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс из Бангкока в Екатеринбург, ранее запланированный на 22 апреля, отложен на неопределенное время. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Рейс № SVR3782 Бангкок - Иркутск - Екатеринбург 22 апреля 2020 года отложен на неопределенное время", - говорится в сообщении в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

Минкомсвязь анонсировала этот рейс 20 апреля. Предполагалось, что самолет "Уральских авиалиний" совершит дополнительную посадку в Иркутске.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета". 

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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