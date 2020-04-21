Кабмин может субсидировать проценты по кредитам гостиничной сферы на 6,7 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ может направить до 6,7 млрд рублей на компенсацию процентов по кредитам гостиничной сферы, говорится в материалах на сайте кабмина.

"Разработан порядок возмещения выплаты процентов по кредитам, включая отсрочку по выплате основного долга. Субсидии - до 6,7 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Туризм и гостиничная сфера признаны одной из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство совместно с Минэкономразвития рассматривает возможность субсидировать проценты по кредитам, которые бизнес брал на строительство и реконструкцию отелей.

По словам Догузовой, ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, привели к падению загрузки и бронирований в некоторых регионах на 95-100%.