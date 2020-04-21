Советник Трампа допустил крупнейшее в истории США сокращение ВВП во II квартале

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox News старший советник президента США Кевин Хассет.

"Думаю, экономическая ситуация чрезвычайно тяжелая", - констатировал он. "Мы являемся свидетелями одного из самых серьезных потрясений, с которыми когда-либо сталкивалась экономика любой крупной страны", - добавил экономический советник американского лидера Дональда Трампа.

"Сокращение ВВП во втором квартале может стать крупнейшим из тех, которые мы когда-либо фиксировали, поскольку так много всего сейчас не работает", - добавил Хассет. Как он отметил, "даже закрытие школ оказывает серьезное негативное влияние на ВВП". Как пояснил помощник президента США, "одно лишь это - примерно 3% ВВП".

"Если все это суммировать, то будет большое негативное значение. Вопрос в том, что будет дальше", - констатировал Хассет. "Есть вероятность, что это не приведет к долгосрочной рецессии", - отметил он. "Есть вероятность, но точно мы не знаем", - подчеркнул Хассет.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 788 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 42,4 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.