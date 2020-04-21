Эксперты: курс доллара может временно подняться выше 80 рублей

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российская валюта в апреле - мае вновь может продемонстрировать ослабление до 80 рублей за доллар и ниже на фоне обвала нефтяных котировок. Тем не менее, данный ценовой диапазон будет носить временный характер, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Российский рубль с начала недели слабеет, реагируя на драматические события, разворачивающиеся на рынке нефти. Так, в понедельник стоимость майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории США опустилась до отрицательных показателей. "На фоне панических настроений сегодня в первой половине дня цена фьючерсного контракта Brent упала ниже $20 за баррель, и рубль, ранее относительно стойко переносивший все тяготы и невзгоды, уже не смог проигнорировать данный факт", - отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Цена отечественной валюты на Мосбирже по состоянию на 18:39 составила 77,05 рубля за доллар. С закрытия пятничных торгов доллар к рублю вырос более, чем на 4%. Как полагают эксперты, опрошенные ТАСС, риск достижения курса рубля мартовских значений - выше 80 рублей за доллар из-за продолжающейся нестабильности на рынке нефти пока что исключать нельзя.

Временные колебания

Реакция инвесторов на обвал нефтяных цен может быть весьма эмоциональной, на рынках могут сформироваться страхи повторения подобных эпизодов в ближайшем будущем, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "В результате участники рынка сейчас могут вернуться к фронтальным распродажам нефтяного актива, что усилит давление на котировки всего нефтяного рынка", - пояснил он.

По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent могут падать существенно ниже $20, WTI могут уходить ниже $10-15, переходы котировок WTI в июньском контракте в отрицательную зону из-за действий спекулянтов в месячной перспективе также не могут исключаться. На этом фоне волатильность в рубле может возрасти, вплоть до возможного временного ослабления к уровням 80 рублей за доллар.

То, что при дальнейшем падении цены на нефть возвращение доллара к рублю на уровень 80 рублей и выше выглядит вполне вероятным, считает и начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Тем не менее, обновить максимум с начала текущего года - 81,97 рубля за доллар отечественной валюте скорее всего не удастся, добавил он.

Новые ценовые шоки, в том числе снижение рубля до 80 рублей за доллар, возможны в случае, если режим изоляции затянется, а значительного сокращения добычи нефти производителями также не последует, считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Росту курса доллара может поспособствовать и паническая массовая скупка валюты со стороны населения, полагает он.

Для курса рубля также есть риски с точки зрения ускорившейся инфляции, добавил аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. И, не смотря на то, что в мае прогноз снижения курса рубля до 80 рублей за доллар выглядит как негативный сценарий, его нельзя исключать, добавил он. Ослабления рубля на 5-7% при сохранении цен на нефть на уровне $20-25 за баррель на горизонте двух месяцев не исключают и экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Факторы, которые будут препятствовать ослаблению рубля

Рублевый курс продолжит стабилизироваться действиями ЦБ РФ, считает Антон Покатович из "БКС Премьер". "Вероятно, регулятор будет и дальше расширять объемы покупок валюты с текущих ежедневных уровней в $200 млн до уровней $300 млн и выше. Тем самым, наш среднесрочный потенциал ослабления рубля остается близок к уровням 78 рублей за доллар", - пояснил эксперт.

Кроме того, "несмотря на пикирующие нефтяные котировки, в моменте терявшие свыше 25%, российская валюта теряла менее 3%", добавил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Это может говорить о том, что участники торгов рассчитывают на скорое окончание паники на сырьевых площадках, также отметил эксперт, добавив, что при развитии такого сценария отметка 77,27 рубля за доллар может стать локальным пределом ослабления рубля.

Кроме того, Китай в значительной мере ослабил режим изоляции, также на этом пути находятся некоторые европейские страны и США, отметил старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. "Если эта тенденция продолжится, то в мае глобальный спрос на нефть может заметно подрасти, что отразится как на ценах, так и на национальных валютах стран - экспортеров нефти, в том числе и России", - сказал он.

Также в ближайшие недели будет сформирована поддержка рынку за счет информации о начале действия сделки ОПЕК по ограничению добычи, добавил Александр Осин. "Данная сделка представляется мощным инструментом поддержки спроса, поскольку объем сокращения в среднесрочном периоде кратно превышает текущие средние рыночные оценочные уровни сокращения потребления", - пояснил он.

По прогнозам эксперта, целевой уровень куса доллара к рублю на конец мая сейчас можно оценить в 74-80 рубля.