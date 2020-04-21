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Министры ОПЕК+ обсудили ситуацию на рынке нефти

Участники встречи подтвердили свою готовность сокращать добычу в рамках достигнутых 12 апреля договоренностей
Штаб-квартира ОПЕК AP Photo/Ronald Zak
Описание
Штаб-квартира ОПЕК
© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 21 апреля. Ряд министров стран ОПЕК+, в том числе Казахстана, Нигерии, Венесуэлы и других, провели неформальную телеконференцию, в ходе которой обсудили ситуацию на рынке нефти, сообщила ОПЕК в Twitter.

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Участники встречи подтвердили свою готовность сокращать добычу в рамках достигнутых 12 апреля договоренностей и призвали регулярно проводить такие конференции для обсуждения и мониторинга ситуации.

В преддверии встречи глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ рассмотреть возможность более быстрого и сильного сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке.

Ситуация на рынке

20 апреля североамериканская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус $37,6 за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, которое, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки. При этом мировые нефтехранилища практически переполнены, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов.

Дешевеют и июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.

Теги
НигерияКазахстанВенесуэлаРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСитуация с курсом валют и ценами на нефтьСитуация с ценой на нефть WTI
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