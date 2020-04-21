Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что вчерашнее падение майского фьючерса WTI до отрицательного значения связано с действиями спекулянтов. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

"Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", - отметил он.

Давление на рынок нефти

По его словам, рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределенности относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

"Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления мировой экономики. Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер", - сказал министр.

Реакция стран ОПЕК+

Страны - участницы сделки по сокращению добычи ОПЕК+ обладают всеми возможностями для реагирования в случае необходимости на ситуацию с низкой ценой нефти, добавил Новак. По его словам, в настоящий момент они мониторят ситуацию на рынке.

"Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования", - сказал он и призвал не драматизировать ситуацию с падением цены майского фьючерса на нефть WTI до отрицательного значения.

"Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке", - добавил Новак.