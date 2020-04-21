Минсельхоз утвердил список из 66 системообразующих предприятий АПК

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз России утвердил список системообразующих предприятий, состоящий из 66 головных компаний и их структур, говорится в материалах министерства.

В перечень вошли ведущие российские агрохолдинги "Мираторг", "Черкизово", "Русагро", "Дамате", "Продо", "Приосколье", "Сибирская аграрная группа", "Агро-Белогорье", "Ресурс", "Степь", "Эконива" и их дочерние компании.

Также в список включены компании с государственным участием - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) и "Росагролизинг", производитель сахара "Продимекс", масложировые холдинги "Эфко", "Содружество" и "Благо", рыбохозяйственные предприятия "Норебо", "Гидрострой", "Океанрыбфлот", "Русская рыбопромышленная компания" и холдинг "Объединенные кондитеры". В списке также оказались структуры международных компаний PepsiCo, Danone, Nestle, Mars и Coca-Cola Hellenic.

В Минсельхозе отметили, что перечень будет уточняться, так как министерство продолжает работу по его формированию. По мнению президента Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексея Осинцева, при обновлении перечня системообразующих предприятий более серьезное внимание уделено рыбной отрасли.

"При формировании списка в 2015 году из отрасли в него была включена только Русская Рыбопромышленная Компания. Важно, что новый перечень представлен не отдельными относительно небольшими по оборотам организациями, а группами компаний в целом, что соответсвует цели создания списка. Сегодня в промышленном рыболовстве сложились крупные вертикально интегрированные структуры, которые обеспечивают основной объем инвестиций. Это позволяет рыбопромышленникам встать в один ряд с системообразующими предприятиями, например, горно-металлургического и нефтегазового комплекса", - сказал он.

По мнению Осинцева, все компании, включенные в список, будут стараться самостоятельно справиться со всеми "текущими вызовами", но включение в перечень системообразующих предприятий "дает основания рассчитывать на поддержку государства при реализации негативных сценариев в сложной экономической ситуации".