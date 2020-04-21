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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ и региональные фонды будут работать для содействия пострадавшим от пандемии странам

Региональные организации поддерживают свои страны путем кредитования

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и региональные организации условились совместно работать для содействия пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции странам. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провела во вторник видеоконференцию с представителями, в частности, Арабского валютного фонда, Центра макроэкономических исследований стран АСЕАН+3 (AMRO), Евразийского фонда стабилизации и развития, Латиноамериканского резервного фонда, Еврокомиссии и "двадцатки".

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Евразийский фонд представлял исполнительный директор Проектного блока Андрей Широков.

"МВФ и региональные организации совместно выступают за реагирование на глобальные вызовы в связи с влиянием вспышки COVID-19. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в контексте необходимости решительных мер в данных исключительных и неясных условиях, - говорится в распространенном по итогам консультаций заявлении. - Отмечена важность поддержки наиболее пострадавших от влияния кризиса слоев населения и стран".

Региональные организации, обратили внимание в МВФ, поддерживают свои страны путем кредитования, корректировки существующей политики и инструментов.

"Региональные фонды помощи тесно сотрудничают с представительствами МВФ по обмену информацией и опытом, которые необходимы для срочного разрешения финансовых нужд стран", - говорится в тексте.

Теги
СШАГеоргиева, КристалинаПандемия коронавируса нового типа
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