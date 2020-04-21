Эксперты: цена нефти WTI через месяц может стать отрицательной, потянув за собой Brent

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Опрошенные ТАСС эксперты предупредили о возможности повторения в следующем месяце падения фьючерса на нефть марки WTI (West texas intermediate) до отрицательного значения, которое впервые в истории торгов произошло в понедельник. В этом случае еще сильнее снизится и цена нефти марки Brent, к которой привязан и российский сорт Urals.

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

"Если мы не увидим улучшения ситуации в ближайшие четыре недели, то июньский контракт, срок действия которого истекает 19 мая, может постигнуть та же участь. В ближайшие недели мы, несомненно, увидим сокращение добычи и банкротства по всему нефтяному сектору США. Это в сочетании с потенциальным небольшим увеличением спроса на топливо может предотвратить еще один обвал, но риск остается очень высоким", - отметил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

"Очевидно, что ситуация негативно влияет на рынок. Упала WTI, следом полетели и другие сорта нефти, поэтому не исключаю, что такая же ситуация может сложиться и в июне (по июньским контрактам на нефть - прим. ТАСС). Если изоляция населения не будет смягчена, если спрос не восстановится, такая ситуации может повториться. Рынок это уже учитывает, поэтому котировки сейчас снижаются", - считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Во вторник фьючерсы на нефть Brent подешевели более чем 20%, а стоимость российской нефти, по данным индекса Refinitiv, до почти $10 за баррель. Такая ситуация возникла во многом из-за обвала цены на майский фьючерс американской марки WTI - до минус $37,6.

Почему цена на нефть в США стала отрицательной?

Срочный нефтяной рынок США имеет свои особенности, отмечает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. Традиционно одними из его участников являются потребители ГСМ, не являющиеся непосредственно частью физического нефтяного рынка, а лишь хеджирующие риски. Кроме того, фьючерс WTI является поставочным, а не бумажным как Brent, то есть подразумевает, что владелец контракта должен будет забрать нефть в Кушинге, где расположен крупнейший в США нефтяной хаб.

В обычной ситуации это не является проблемой, так как есть множество операторов, готовых за очень небольшие деньги, доли центов с барреля забрать физическую нефть и выдать за нее деньги. Обычно в Кушинге для этого хватает резервуаров, но в этот раз труба, по которой нефть уходила со стороны хаба к побережью, была развернута. Дело в том, что по ней шла не находившая сбыта сланцевая нефть из бассейна Пермиан, описал ситуацию в своем Facebook руководитель департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко.

"Таким образом в Кушинге оказались заполнены резервуары (хранение в резервуарах дешевле, чем в танкерах) и забита труба, по которой нефть может теоретически уйти к побережью, чтобы быть погруженной на танкер. Там все еще есть мощности хранения, доступные для тех, кто работает на постоянной основе, но по правилам в них нельзя заливать нефть, полученную от трейдерских операций, это сделано специально, чтобы биржевая лихорадка не мешала тем, для кого хранилища и трубы Кушинга - часть регулярной логистической схемы", - добавил он.

Оле Хансен высказал похожее мнение о причинах паники на бирже, заметив, что уровень запасов в Кушинге достиг 55 миллионов баррелей из опубликованных 79 миллионов, но "вчера стало совершенно очевидно, что оставшиеся 21 миллион баррелей уже забронированы, так что Кушинг теперь можно считать фактически полным", - сказал он.

Вакуленко пояснил, что в понедельник в последние часы перед закрытием биржи некоторые держатели контрактов, по которым они были обязаны забрать физическую нефть, не смогли найти покупателей для этих объемов и были вынуждены продавать по любой цене - даже отрицательной. "Не надо представлять себе картину запряженных волами и верблюдами подвод с бочками нефти и погонщиков, стучащихся в ворота нефтебазы, нет там и ситуации вылетающих от избыточного давления заклепок трубопроводов. Сегодняшний феномен все-таки почти сугубо рыночный, а не физический", - рассказал эксперт.

Заговор спекулянтов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал спекулятивным моментом падение цен на майские фьючерсы по нефти. По его словам, они не дают повод для чрезмерно негативных оценок реальности. До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал перейти к принципу take or pay (бери или плати) в мировой торговле нефтью, при этом он заподозрил картельный сговор в обвале нефтяных котировок в понедельник.

Дарья Козлова также допустила возможность спекуляций. По ее словам, вчерашний обвал майских фьючерсов WTI имел мало оснований. На ее взгляд, то что регулятор не стал вмешиваться в ход торгов, также выглядит подозрительно.

"Вчерашний обвал имел мало оснований. Вероятно, произошло уникальное стечение факторов: общая рыночная ситуация, низкие объемы, какие-то конкретные заявки в "стакане" и т. д., которые повлекли отрицательные котировки. Любопытно, что торги закрылись только в 10:00 и непонятно почему регуляторы не вмешались, уже когда котировки ушли в минус. Думаю, увидим серию исков, когда игроки подсчитают потери", - заметила она.

Эксперты также опровергли информацию, что российский сорт нефти Urals в понедельник торговался в отрицательных значениях, то есть ниже нуля. "Неправда, по моим данным, цена на Urals даже выросла вчера. Я думаю, что это ошибка какая-то, потому что Urals как фьючерс не торгуется. Вы можете увидеть котировку только физическую по закрытию дня", - считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов заметил, что данные индекса Refinitiv не могут быть надежным источником для такого рода выводов: "Это расчетные котировки, которые определяются исходя из того, что было с другими сортами нефти. Сделки же идут по другим ценам. Конечно, отрицательных цен на российскую нефть нет, но в дальнейшем исключать этого нельзя".

"На диаграммы, на которых цена Urals рисуется в отрицательной зоне, куда ее якобы утащил за собой WTI, смотреть не стоит. Цена Urals вообще не определяется в реальном времени и от WTI практически не зависит, а уж от такой аберрации - так точно", - добавил Вакуленко.

Может ли цена нефти марки Brent и российского Urals стать отрицательной?

Эксперты по разному оценили шансы на то, что цена на нефть марки Brent и российской Urals может стать отрицательной. Полищук считает, что когда разрыв спроса и предложения становится огромным, то возможно любое изменение котировок. Его мнение поддержал и Кирилл Тремасов.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев в свою очередь считает, что ждать отрицательной стоимости фьючерса Brent все же не стоит, так как он является рыночным ориентиром, а его физические объемы поставок невелики. "Я думаю, что после понедельника биржевые игроки будут вести себя аккуратнее", - заметил он. Похожее мнение и у Дарьи Козловой. "Фьючерс на Brent в отличие от WTI не поставочный, а бумажный. Поэтому, чтобы сложилась такая ситуация, всем хранилищам необходимо заполниться под завязку", - сказала она.

Тем не менее паника на рынке, которая произошла в американском сегменте нефти будет и дальше негативно влиять на стоимость как Brent, так и Urals, что в свою очередь будет способствовать более быстрым темпам сокращения добычи по всему миру, - в этом опрошенные ТАСС эксперты единодушны.

"Вся эта ситуация дает важный сигнал мировой нефтяной индустрии, что надо ускориться по сокращению добычи. Все это наглядно показало странам к чему может привести ситуация с нехваткой хранилищ, не будут же нефть выливать в океан", - воскликнул Калачев.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавил, что события понедельника сильнее всего отразятся на добыче в США и инвестициях в американские нефтедобывающие проекты. "Для них ситуация создает дополнительные риски. Чем ниже цена на их бирже - тем быстрее будет сокращаться добыча сланцевых проектов. Паника вызывает недоверие инвесторов к нефтяным активам США и способствуют к их выходу из этого бизнеса. Для нас это было бы позитивной ситуацией, если не влияние на стоимость Brent", - сказал эксперт.

"Во время паники на рынке трейдеры начали избавляться и от других сортов нефти и уходить в cash, предпочитая пересидеть панику. Поэтому мы и видим снижение цены Brent, к которой привязана и российская Urals", - подчернул он. Юшков добавил, что ситуация на рынке является исключительно биржевой игрой, так как физически отгрузка нефти с доплатой не было, то есть ее производители никому и ничего не доплачивали.

Когда цена на нефть может вырасти?

Эксперты считают, что как минимум до июня рынок нефти будет крайне волатильным, а цена будет то резко расти, то падать. В целом ее динамика будет направлена в сторону снижения.

"Пока влияющие на цену факторы на рынке не изменились: как будет происходить сокращение добычи ОПЕК+ с мая? Когда закончится карантин? Что будет с экономикой? Из-за запредельных рисков на физическом рынке финансовый рынок находится в состоянии дикой волатильности. А до 1 мая опасения, что технологически странам сложно будет убрать такой объем с рынка в сочетании со сводками с карантинных мер, будут давить на цену", - считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова.

При этом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавил, что рынок в настоящий момент ждет трех позитивных факторов: сокращения добычи странами ОПЕК+, возобновления спроса в Китая и смягчения карантина в странах Европы. "Когда спрос вернется, цена на нефть снова пойдет вверх", - подытожил он.