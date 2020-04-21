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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: продажи авиа и железнодорожных билетов упали из-за коронавируса на 80-90%

Продаж в апреле практически нет, сообщила руководитель пресс-службы сервиса путешествий "Туту.ру" Наталья Анисимова

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Продажи авиа, железнодорожных и автобусных билетов в России в апреле из-за коронавируса упали на 80-90%. Такие данные привела на онлайн-конференции ТАСС руководитель пресс-службы сервиса путешествий "Туту.ру" Наталья Анисимова.

"В апреле продажи [билетов] почти всем видам транспорта упали на 80-90%. Продаж в апреле практически нет", - сказала Анисимова.

Россияне пока не сдают билеты на лето, и в десятку наиболее популярных внутренних направлений входят путешествия из Москвы в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик, Магадан, Хабаровск и Владивосток, а также из Петербурга в Сочи, Симферополь и Анапу, добавила она. Однако, как дальше сложится ситуация пока не известно, подчеркнула эксперт.

Сервис "Туту.ру" также провел на своем сайте и в социальных сетях опрос, как российские путешественники планируют провести летний отпуск в сложившейся ситуации неопределенности. В опросе приняли участие порядка 3 тыс. человек. Большинство (32%) планируют отправиться в деревню или на дачу, 24% рассчитывают путешествовать по России, 19% респондентов ответили, что будут летом работать, а 15% собираются сидеть дома. Еще 10% намерены уехать в глушь, где минимум людей, например в лес с палаткой, говорится в презентации "Туту.ру".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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