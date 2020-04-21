СМИ: следующим председателем банка БРИКС станет Маркус Троихо

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троихо возглавит Новый банк развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщило во вторник издание Antagonista.

Ожидается, что чиновник, отвечающий в ведомстве за вопросы внешней торговли и международных отношений, будет утвержден на эту должность в ходе внутренней процедуры голосования, намеченной на 27 мая. В соответствии с установленной очередностью ротации в руководстве банка представитель южноамериканского участника "пятерки" будет возглавлять финансовое учреждение следующие пять лет и 7 июля сменит на этом посту индийца Кундапура Каматха.

Как уточняет газета Valor Econômico, министр экономики Бразилии Паулу Гедес в понедельник подтвердил в ходе видеоконференции с коллегами по объединению намерение предложить на эту должность Троихо. Сейчас чиновник возглавляет управляющий совет финансового учреждения, указывает издание. Кроме того, он является директором лаборатории стран БРИКС Колумбийского университета (США).

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

К январю 2020 года советом директоров НБР одобрено 52 инвестиционных проекта на общую сумму $15,1 млрд. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества. Участники объединения разделяют такие принципы деятельности, как внеблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон. С 1 января 2020 года функции председательства перешли к России. Саммит ШОС и БРИКС запланированы на 21-23 июля этого года.