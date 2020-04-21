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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов опустились на 1,5-5,26%

Курс доллара вырос до 77,34 рубля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Рынок акций РФ завершил торги во вторник снижением из-за обвала цен на рынке нефти. Индекс Мосбиржи опустился на 1,5% - до 2488,02 пункта, индекс РТС - на 5,26%, до 1012,15 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 24,07% - до $19,56 за баррель.

На этом фоне теряет свои позиции и российская валюта. Курс доллара вырос на 2,37% - до 77,338 рубля, курс евро - на 2,35%, до 83,9 рубля.

Российский рынок акций демонстрировал отрицательную динамику на фоне шокового падения цен на нефть, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Несмотря на то, что речь, очевидно, идет о кратковременной ценовой коллизии, прецедент с отрицательными котировками WTI сильно обеспокоил инвесторов", - поясняет он.

В среду, 22 апреля, инвесторы также сфокусируют внимание на нефтяном рынке и "вирусном" информационном фоне, считает Бахтин.

Из важной макроэкономической статистики эксперт выделяет данные по объему промышленного производства в России за март и запасам нефти в США.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2450-2550 пунктов, курс доллара - 76-77,5 рубля.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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