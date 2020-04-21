АКРА назвала 2020 год одним из самых сложных для региональных бюджетов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) считает, что текущий год станет одним из самых сложных для региональных бюджетов, а их потребность в дополнительной финансовой помощи будет высокой. Об этом говорится в сообщении агентства.

"2020 год станет одним из самых сложных для региональных бюджетов. На фоне пандемии и низкой стоимости нефти государство анонсировало ряд послаблений для бизнеса, которые, однако, негативно отразятся на доходной части региональных бюджетов", - говорится в материалах.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил направить дополнительную финансовую помощь регионам на сумму 200 млрд рублей для обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, отметив, что у регионов должна быть возможность гибко использовать эти средства.

Аналитики АКРА отмечают, что потребность регионов в дополнительной финансовой помощи будет высокой. Так, лишь четверти субъектов РФ удалось сформировать значительные остатки средств на счетах, которые позволят им обеспечить бесперебойное финансирование расходов при снижении доходов на протяжении нескольких месяцев. Остальные регионы в текущих условиях могут столкнуться с кассовыми разрывами, которые иначе как за счет федеральной помощи не профинансировать.

Тем не менее в агентстве полагают, что меры поддержки могут быть эффективными, если помощь регионам будет предоставлена оперативно.

"Несмотря на потенциальную недостаточность помощи по сравнению с возможной величиной недополученных региональными бюджетами по итогам 2020 года доходов, эффект от этой помощи может быть ощутимым, если она будет предоставлена оперативно", - отмечается в сообщении.