В кабмине заявили, что изменение правил ТО сэкономит владельцам новых авто 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля./ТАСС/. Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для преодоления экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции, позволят сэкономить владельцам легковых машин 1,5 млрд рублей за три года и 350 млн рублей владельцам автобусов за пять лет. Это следует из презентации, опубликованной на сайте правительства.

"Уменьшается частота прохождения техосмотров для автомобилей. Будут минимизированы контакты граждан и операторов технического осмотра в отношении новых автомобилей, которые не создают серьезных рисков наступления аварий. В 2021-2022 годах 1,5 млрд рублей составит экономия владельцев автомобилей 2018-2019 годов выпуска выпуска. В течение пяти лет 350 млн рублей составит экономия для владельцев автобусов", - указано в презентации.

На сегодняшний момент в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей и более 800 тыс. автобусов, отмечается в материалах правительства.

Сейчас два раза в год техосмотр должны будут проходить легковые автомобили от 4 до 10 лет, ежегодно - автомобили старше 10 лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет. Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года обязаны автомобили от 3 до 7 лет, раз в год - легковые авто старше 7 лет. Полностью от процедуры были освобождены автомобили младше трех лет.

При этом планировавшаяся реформа ТО, предполагавшая в частности обязательную фотофиксацию процедуры, переносится с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021 года, отмечается в материалах правительства.