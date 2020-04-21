SolarView выпустила платформу для автоматизированного мониторинга солнечных электростанций

ТАСС, 21 апреля. Американская компания SolarView объявила о выпуске автоматизированной платформы для непрерывного мониторинга ключевых показателей домашних солнечных электростанций. Об этом сообщило издание Solar Power World.

"Приобретая домашние солнечные модули, клиенты имеют право обладать полной информацией о выработке энергии и динамике ключевых индикаторов. До настоящего момента большая часть данных была представлена в малоинформативном и необработанном виде. Новая платформа позволяет решить эту проблему", - отметил директор по разработке продуктов SolarView Дейв Вуд.

Одна из ключевых задач, которую будет решать платформа SolarView Home Monitor, состоит в немедленном оповещении клиентов о неисправностях солнечных панелей и других компонентов домашней электростанции. Ранее сбои зачастую были замечены только по получении счета об электроэнергии. С помощью новой платформы пользователи смогут видеть текущий статус объекта на основе данных, обновляемых каждые 15 минут, а также получать ежедневные и ежемесячные отчеты по электронной почте.

Ожидается, что новое решение позволит клиентам SolarView с высокой точностью оценивать уровень вырабатываемой солнечной энергии и быть уверенными, что компания-провайдер выполняет свои договорные обязательства.