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Ситуация с ценой на нефть WTI

Нефтяной регулятор Техаса отложил решение о возможном сокращении добычи сырья до мая

Ранее стоимость техасской светлой нефти впервые достигла отрицательных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель железнодорожной комиссии Техаса (курирует в штате вопросы, касающиеся энергоносителей) Уэйн Крисчен отложил до мая голосование по вопросу о возможном сокращении добычи нефти в свете пандемии. Трансляция заседания регулирующего органа велась во вторник на его официальном сайте.

"Я по-прежнему испытываю обеспокоенность относительно того, чтобы провести голосование сегодня", - отметил Крисчен. По его словам, следует гарантировать, что возможное решение "не будет отменено судом". Для этого данный вопрос должен быть рассмотрен специалистами комиссии и генпрокурором штата, констатировал Крисчен. Он сообщил, что комиссия вернется к обсуждению голосования на следующем заседании комиссии. Оно запланировано на 5 мая.

"Нам нужно быть полностью уверенными, что, если мы примем решение, оно будет соответствовать требованиям законодательства", - подчеркнул Крисчен. Он также высказался за то, чтобы Техас принял "скоординированные с другими штатами действия", а не сокращал добычу в одиночку.

Член руководства комиссии Райан Ситтон подчеркивал необходимость сокращения добычи нефти в штате на 20% по сравнению с уровнем конца 2019 года. Говоря о решении отложить голосование, он отметил: "Я не считаю, что бездействие с нашей стороны допустимо". Другой член руководства Кристи Крэддик, говоря о возможности сокращения добычи в штате, констатировала, что "нужно прояснить, законно ли это". Она высказалась за взаимодействие по этому вопросу между США, Канадой и Мексикой.

Техас занимает первое место среди американских штатов по объемам добычи нефти. В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена поставок энергоносителя в мае упала до минус $40. Вместе с тем стоимость поставок в июне колебалась на уровне примерно $20 за баррель.

Теги
СШАСитуация с ценой на нефть WTI
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