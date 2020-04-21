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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

В последний раз Brent торговалась ниже этого уровня в январе 2002 года
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает почти на 30%, опустившись до отметки $17,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:51 мск.

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В последний раз Brent торговалась дешевле $18 за баррель в январе 2002 года.

По состоянию на 21:00 мск стоимость марки Brent опускалась до $17,77 за баррель (-30,5%), в моменте достигала отметки $17,51 за баррель.

Североамериканская нефть WTI теряла 56,4% и торговалась на уровне $8,91 за баррель, в пике падала до $6,5 за баррель.

На этом фоне теряет свои позиции и российская валюта. Курс доллара достиг 77,65 рубля (+2,8%), курс евро - 84,18 рубля (+2,7%).

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефтьСитуация с ценой на нефть WTI
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