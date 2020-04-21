{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с ценой на нефть WTI

Стоимость нефти WTI с поставкой в июне упала на торгах в США более чем на $13

Стоимость снизилась до $6,90

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость июньских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США упала более чем на $13.

На эту тему
Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К 13:49 по местному времени (20:49 мск) цена поставок энергоносителя сократилась на $13,53 (66,23%), до $6,90.

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей в свете опасений относительно возможной нехватки места в хранилищах. Цена поставок энергоносителя в мае падала до минус $40. Во вторник она вновь вернулась к положительным значениям.

Теги
СШАСитуация с ценой на нефть WTI
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Петербурге за отсрочкой по арендным платежам обратилась 1 тыс. компаний в Петербурге
Меры поддержки получат, в частности, организации в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС