Стоимость нефти WTI с поставкой в июне упала на торгах в США более чем на $13

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость июньских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США упала более чем на $13.

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К 13:49 по местному времени (20:49 мск) цена поставок энергоносителя сократилась на $13,53 (66,23%), до $6,90.

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей в свете опасений относительно возможной нехватки места в хранилищах. Цена поставок энергоносителя в мае падала до минус $40. Во вторник она вновь вернулась к положительным значениям.