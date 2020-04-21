Комиссар нефтяного регулятора Техаса обсудил с Новаком ситуацию на топливном рынке

ТАСС, 21 апреля. Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон в понедельник обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком ситуацию на рынке нефти. Об этом Ситтон заявил во вторник в эфире телеканала CNBC.

По словам Ситтона, в ходе разговора с российским министром энергетики обсуждалась возможность дополнительных действий по стабилизации ситуации на рынке.

Комиссар считает, что Техас может сократить добычу нефти, только если к ограничениям присоединятся и другие добывающие регионы США. "[Техас может сократить добычу] при условии, что другие нефтедобывающие регионы согласятся ограничить добычу достаточным образом для эффективного сокращения избытка нефти (сократить 4 млн. баррелей в сутки в дополнение к приблизительно 1 млн. баррелей в сутки со стороны Техаса)", - написал он в своем Twitter.

При этом еще одним условием для регулирования добычи нефти в Техасе является временный характер такого подхода. Ограничения могут быть сняты, как только мировой спрос на нефть восстановится до 85 млн. баррелей в сутки. Также, по мнению комиссара, сокращать добычу на 20% от уровня IV квартала 2019 года должны только те компании, чья добыча превышает 1 тыс. баррелей в сутки. Оценивать же ход исполнения предписания необходимо не реже раза в месяц, считает он.

Председатель железнодорожной комиссии Техаса Уэйн Крисчен на заседании во вторник 21 апреля отложил до мая голосование по вопросу о возможном сокращении добычи нефти в свете пандемии.

Техас занимает первое место среди американских штатов по объемам добычи нефти. В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена поставок энергоносителя в мае упала до минус $40. Вместе с тем стоимость поставок в июне колебалась на уровне примерно $20 за баррель.