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Правительство готово увеличивать объем программы зарплатных кредитов под 0%

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что программа реализуется на высокой скорости

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Кабмин РФ готов к увеличению объемов финансирования программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат для бизнеса. Об этом заявил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

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"Программа набирает ход, на сегодняшний на момент, вот буквально на вчера на вечер у нас на 2,7 млрд рублей выдано уже кредитами и поддержано 55 тыс. рабочих мест. Заявок в банках на 27 млрд. Много это или мало? Ну, вообще потенциал 150, который мы сейчас видим, и готовы его увеличивать", - сказал он.

Решетников отметил, что программа реализуется на высокой скорости с учетом того, что ее запуск прошел две с половиной недели назад. "Для любой другой ситуации - это космическая скорость, для нынешней - недостаточная, - подчеркнул министр. - Раскручиваем маховик, но надо быстрее".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах.

О программе

Для поддержания занятости правительством была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям наиболее пострадавших отраслей. В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов может составить до 350 млрд рублей, из них две трети - 200 млрд - покрывает государство.

18 апреля Минэкономразвития сообщило, что подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк "Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.

16 апреля Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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