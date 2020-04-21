Всемирный банк указал на угрозу нехватки продовольствия в беднейших странах

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Распространение коронавируса угрожает нарушить поставки продовольствия для беднейших стран. Об этом заявила во вторник управляющий директор по развитию и партнерству Всемирного банка (ВБ) Мари Пангесту в ходе видеоконференции министров сельского хозяйства "двадцатки".

"Большое беспокойство вызывает то, что из-за последствий [распространения коронавируса] беднейшим и наиболее пострадавшим странам угрожает нехватка продовольствия, поскольку их возможности для импорта снижаются", - цитирует Пангесту пресс-служба ВБ. "Риски растут и в связи с экспортными ограничениями, схемы поставок разрушаются. Однако в наших силах предотвратить перебои с продовольствием путем национальных мер и международного сотрудничества", - сказала она.

В этой связи представитель банка привела в пример принятый "двадцаткой" в 2011 году План действий по ценам на продовольствие и сельское хозяйство. "Мы должны гарантировать продолжение поставок, включая связанную с этим логистику, - подчеркнула она. - <...> Необходимо предоставить четкие рекомендации по обеспечению безопасности занятых в системе поставок работников, использовать новые технологии, обмениваться опытом и данными".

Кроме того, представитель Всемирного банка призвала "воздержаться от экспортных ограничений и ненужных барьеров".

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.