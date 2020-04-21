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Статус резидентов мурманской ТОР "Столица Арктики" намерены получить пять компаний

Инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманске, инвестировав в проекты почти 140 млрд рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте АО "Корпорация Развития Дальнего Востока" (КРДВ).

В начале февраля Минвостокразвития РФ предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Если проект будет утвержден, она станет первой ТОР в ведении министерства, расположенной за пределами Дальнего Востока.

"Уже сейчас статус резидентов ТОР "Столица Арктики" намерены получить пять компаний. Инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова генерального директора КРДВ Аслана Канукоева.

Ранее стало известно, что правительство РФ наделило Корпорацию развития Дальнего Востока, которое является управляющей компанией на дальневосточных территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток, полномочиями по управлению ТОР, создаваемыми в Арктической зоне России.

По словам директора КРДВ, в числе потенциальных резидентов мурманской ТОР - "Новатэк-Мурманск", которое рассчитывает создать центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, угольный терминал на западном берегу Кольского залива планирует запустить компания "МТП Лавна". Кроме того, с проектом туристического кластера в Печенгском районе выступило ООО "Порт Лиинахамари" (дочернее общество ПАО "ГМК Норильский Никель".

О ТОР в Мурманске

В декабре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил подготовить проект постановления о создании ТОР в Мурманской области для реализации программы строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений. По словам Трутнева, такой центр не имеет аналогов. Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей, планируется, что будет создано 15 тыс. рабочих мест.

Реализация проекта "Новатэка" по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском началась в 2015 году. Это будет линия по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, по ремонту и обслуживанию техники для арктических нефтегазоконденсатных месторождений.

ТОР были созданы на Дальнем Востоке в 2015 году, чтобы помочь инвесторам работать с проектами - получать льготы и проходить административные процедуры в упрощенном порядке. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о переименовании министерства в связи с этим. Подведомственные министерству институты развития также получают полномочия для работы в Арктической зоне.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область
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