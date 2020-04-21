В Минсельхозе считают, что пандемия может стать причиной снижения спроса на продовольствие

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса может стать причиной снижения спроса на продовольствие, что потребует адресных мер по поддержке уязвимых слоев населения. Такая точка зрения содержится в сообщении Минсельхоза во вторник.

"Пандемия может оказать негативное влияние на покупательную способность населения и стать причиной снижения спроса на продовольствие. Это требует разработки адресных мер по поддержке уязвимых слоев населения с акцентом на экономическую и физическую доступность товаров первой необходимости", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозе, 21 апреля состоялась встреча министров сельского хозяйства стран G20, на которой в режиме видеоконференции стороны обсудили влияние последствий распространения коронавируса на мировой агропромышленный комплекс. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, пандемия несет в себе серьезные вызовы для глобальной экономики, а значит, и для сферы АПК. Сложившаяся ситуация требует от государств пристального внимания к работе по нивелированию потенциальных рисков в области продовольственной безопасности, уверен он.

"Считаем, что в этих условиях важно не допустить разрыва устоявшихся цепочек поставок ключевых продовольственных товаров. Также необходимо избежать волатильности и ценовых спекуляций на продовольственных рынках", - подчеркнул Левин. Он также отметил необходимость усиливать санитарные меры на производстве для обеспечения безопасности работников. Кроме того, органы управления АПК в отдельных случаях сталкиваются с проблемой нехватки рабочей силы, в том числе за счет оттока сезонных рабочих.

Как сообщили в Минсельхозе, участники встречи договорились, что чрезвычайные меры в контексте пандемии коронавируса должны быть целенаправленными, пропорциональными, прозрачными и единогласно заявили, что будут совместно работать, чтобы гарантировать достаточное количество безопасных, доступных и полноценных продуктов питания всем людям, включая наиболее уязвимые слои населения. Признавая решающую роль частного сектора в продовольственных системах, стороны призвали к расширению сотрудничества между государственным и частным секторами, чтобы способствовать мобилизации быстрых и инновационных мер реагирования на последствия пандемии для сельского хозяйства и продовольственного сектора. Соответствующие договоренности вошли в текст совместного заявления.