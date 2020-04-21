В Петербурге за отсрочкой по арендным платежам обратилась 1 тыс. компаний в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Около 1 тыс. предприятий в сфере гостиничного, туристического бизнеса, а также общественного питания, арендующих городские земельные участки и объекты нежилого фонда, обратились в правительство Санкт-Петербурга для получения отсрочки по арендным платежам на период со II квартала 2020 года по 31 декабря 2020 года с возможностью последующей рассрочки в течение 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации губернатора города.

"Мы уже ввели некоторые меры поддержки. Гостиницы, предприятия общественного питания и турфирмы намерены использовать отсрочку на оплату аренды земли и объектов недвижимости (находящихся в собственности городского правительства - прим. ТАСС), подано уже около 1 тыс. заявлений", - цитирует пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Около 1,5 тыс. арендаторов земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности, в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и образовательной деятельности, бытовых услуг, авиа- и автоперевозок уже освобождены от платы за II квартал 2020 года.

Первый пакет антикризисных мер городского правительства, направленный на поддержку отраслей малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате ограничения их деятельности в связи с пандемией, также предусматривает снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения до 3% (с действующих 6%) для доходов и до 5% (с действующих 7%), если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Меры поддержки получат организации в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, туризма, образования и санаторно-курортных организаций, ремонтные мастерские, салоны красоты, химчистки, кинотеатры, а также выставочные организации.

Малые и средние предприятия в сфере гостиничного бизнеса могут также рассчитывать на снижение в 2020 году налога на имущество организаций на 50%, а также отмену авансовых платежей по транспортному налогу.