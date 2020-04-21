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Ситуация с ценой на нефть WTI

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне опасений по поводу ситуации на рынке нефти

Ключевые индикаторы опустились до самого низкого с 1 апреля уровня, отмечает CNN

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник к закрытию сессии демонстрировали устойчиво негативную динамику в связи с кризисной ситуацией на рынке нефти, а также в связи с опасениями участников рынка относительно масштабов глобального экономического спада в результате пандемии коронавируса.

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Как следует из информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, в конце сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 629,33 пункта (-2,66%) - до отметки 23 021,11 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 86,10 пунктов (-3,05%) и оказался на отметке 2 737,06 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 294,64 пункта (-3,44%) - до 8 266,09.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в конце операций на бирже поднялась на $1,66 (14,35%) и оказалась на уровне $13,23 за баррель. В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей в свете опасений относительно возможной нехватки места в хранилищах.

Ситуация на нефтяном рынке второй день подряд оказывает влияние как на рынки ценных бумаг, так и настроения участников рынка, отметила телекомпания CNN, указав на то, что "ключевые биржевые индексы опустились до самого низкого с 1 апреля уровня". В то же время, как отметил в интервью телекомпании руководитель департамента анализа рынков компании Oanda Крейг Эрлам, "в ближайшие дни на ситуацию будет в большей степени влиять финансовая отчетность, прежде всего крупных технологических компаний".

Теги
СШАСитуация с ценой на нефть WTI
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