Сенат Конгресса США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил очередной пакет мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Законопроектом предусмотрено выделение около $370 млрд в рамках двух программ помощи малому бизнесу. Кроме того, предлагается выделить $75 млрд больницам и $25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса.

Как ожидается, Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже на этой неделе. В случае одобрения инициативы нижней палатой он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.