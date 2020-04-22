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Пандемия коронавируса нового типа
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Сенат Конгресса США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

Он предусматривает, в том числе, многомиллиардную помощь малому бизнесу

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил очередной пакет мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

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Законопроектом предусмотрено выделение около $370 млрд в рамках двух программ помощи малому бизнесу. Кроме того, предлагается выделить $75 млрд больницам и $25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса.

Как ожидается, Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже на этой неделе. В случае одобрения инициативы нижней палатой он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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