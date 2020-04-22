Борьба на всех уровнях. Как IT-гиганты помогают победить коронавирус

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Новая коронавирусная инфекция затронула практически каждую сферу жизни. Во время, когда страны по всей планете вводят карантин и большинство людей вынуждены оставаться дома, особая ответственность ложится на интернет-компании. Как помогают сражаться с угрозой IT-гиганты в России и мире - в материале ТАСС. Прямая помощь Многие интернет-компании решили напрямую помогать властям и жителям своих и других стран в борьбе с новой угрозой.

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Например, основатель китайской Alibaba Джек Ма отправлял средства защиты и тесты на коронавирус в самые разные части планеты, а также пообещал пожертвовать Всемирной организации здравоохранения более 100 млн защитных масок и другие средства для противостояния пандемии. Глава Facebook Марк Цукерберг решил выделить 720 тыс. масок. По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко, подобную помощь по линии организации предложили IT-компании из Китая и Южной Кореи. Это "поставки расходных материалов, санитайзеров, профилактических средств и предметов первой необходимости", рассказал он. Есть и другие виды помощи - финансовая и организационная. Так, российская Mail.ru Group выделила 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, который сильнее других страдает в условиях пандемии. "Яндекс" запустил проект "Помощь рядом", ориентированный на поддержку медицинских и социальных служб, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. Компания организует перевозку врачей и доноров, доставку продуктовых наборов, а также запустила бесплатное домашнее тестирование на коронавирус. Инвестиции в старт проекта составили 250 млн рублей. Информирование и предупреждение Ключевым, однако, стал вклад технологических гигантов в развитие и разработку новых сервисов для информирования людей об угрозе и борьбы с пандемией. Еще в середине марта ключевые американские IT-компании, в том числе Facebook, Google и Microsoft, договорились о сотрудничеств с целью не допускать распространения ложных сведений о новом коронавирусе. Уже через месяц Facebook отчитался, что пометил около 40 млн постов как содержащие недостоверную информацию. Российская социальная сеть "ВКонтакте" сообщила, что за месяц удалила более 800 тыс. однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе. Практически сразу после начала вспышки нового заболевания в Китае заработала программа Close Contact Detector, которая сигнализирует о близости заразившихся. Аналогичные приложения есть в Индии и Израиле, подобный ресурс разрабатывают в Германии. В Европе, которая стала одним из главных очагов пандемии, ассоциация операторов связи GSMA предоставляет властям данные для моделирования и прогнозирования распространения инфекции. В середине апреля китайская Alibaba Group открыла медицинским учреждениям по всему миру бесплатный доступ к своей облачной платформе, которая привлекает искусственный интеллект для помощи в постановке диагноза. Примерно тогда же Apple и Google решили совместно разработать технологию, которая поможет медикам отслеживать контакты инфицированных без ущерба для неприкосновенности их личной жизни. Помощь людям и властям Ярким примером появления совершенно новых продуктов из-за пандемии стал сервис "Яндекса", позволяющий оценивать так называемый индекс самоизоляции в 570 городах России и некоторых других стран. На базе обезличенных данных об использовании приложений компании вычисляется, как сильно отличается количество людей на улице от обычного уровня. За 0 принимается час пик в типичный будний день, за 5 - показатели, которые обычно бывают глубокой ночью.

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