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Объем экспорта южнокорейской косметики в Россию вырос в девять раз с 2014 года

По итогам 2019 года республика стала вторым крупнейшим поставщиком косметики на российский рынок после Франции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. По итогам 2019 года объем экспорта косметики из Южной Кореи в Россию возрос в девять раз по сравнению с 2014 годом. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской Ассоциацией внешней торговли (KITA).

Как передает агентство, в 2019 году в Россию было экспортировано южнокорейской косметики на сумму $137,3 млн, в то время как в 2014 году объем экспорта достигал только $15,5 млн. При этом отмечается, что по итогам года Южная Корея стала вторым крупнейшим экспортером косметики на российском рынке, уступив лишь Франции, которая поставила в РФ косметических средств на $329 млн.

По данным агентства, в KITA связывают увеличение экспорта в Россию с ростом популярности корейской поп-музыки и телесериалов.

Всего в 2019 году Южная Корея поставила за рубеж косметики на $6,6 млрд, заняв пятое место среди ведущих экспортеров косметической продукции в мире.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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