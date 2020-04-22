Объем экспорта южнокорейской косметики в Россию вырос в девять раз с 2014 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. По итогам 2019 года объем экспорта косметики из Южной Кореи в Россию возрос в девять раз по сравнению с 2014 годом. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской Ассоциацией внешней торговли (KITA).

Как передает агентство, в 2019 году в Россию было экспортировано южнокорейской косметики на сумму $137,3 млн, в то время как в 2014 году объем экспорта достигал только $15,5 млн. При этом отмечается, что по итогам года Южная Корея стала вторым крупнейшим экспортером косметики на российском рынке, уступив лишь Франции, которая поставила в РФ косметических средств на $329 млн.

По данным агентства, в KITA связывают увеличение экспорта в Россию с ростом популярности корейской поп-музыки и телесериалов.

Всего в 2019 году Южная Корея поставила за рубеж косметики на $6,6 млрд, заняв пятое место среди ведущих экспортеров косметической продукции в мире.