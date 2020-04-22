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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Нью-Йорка попросил Трампа выделить допсредства штатам

Эндрю Куомо подчеркнул, что "штаты находятся в отчаянном положении"

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил президенту США Дональду Трампу на состоявшейся во вторник встрече о том, что власти американских штатов остро нуждаются в дополнительных средствах в свете пандемии. Об этом Куомо сообщил в эфире телеканала MSNBC.

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"Я говорил президенту о необходимости выделения финансирования для штатов", - сказал он, подчеркнув, что "штаты находятся в отчаянном положении".

Как отметил губернатор, от властей штатов требуют обеспечить условия для снятия санитарных мер, введенных из-за пандемии, однако достаточных средств для этого выделено не было. По словам Куомо, "казалось, что президент отнесся к этому с пониманием". Как констатировал губернатор, Трамп на встрече высказался за включение дополнительной финансовой помощи штатам в новый законопроект.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 816 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 43,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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