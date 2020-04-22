Трамп заставит Гарвард вернуть взятый по ошибке льготный кредит для малого бизнеса

"Я потребую это. Гарвард вернет деньги обратно. Они не должны были их брать", - заявил президент. По словам Трампа, он увидел учебное заведение в списке компаний, которым было предоставлено льготное кредитование в условиях пандемии и решил, что ему там не место. "<...> у них один из самых больших фондов в стране или даже в мире, так что они вернут это деньги", - подчеркнул хозяин Белого дома.

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребует у Гарвардского университета вернуть взятый учебным заведением по ошибке льготный кредит, предназначавшийся для поддержки малого бизнеса. Об этом американский лидер сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме.

В свою очередь министр финансов страны Стивен Мнучин пояснил, что ошибка возникла в результате того, что изначально критерии участия в программе льготного кредитования были не слишком четко обозначены, так что некоторые крупные компании тоже приняли в ней участие, однако позже вернули деньги. "Были некоторые крупные предприятия, которые взяли эти кредиты и я рад тому, что [компания] Shake Shack вернула деньги", - отметил министр. "Эта программа задумывалась не для крупных акционерных компаний, у которых есть доступ к капиталу", - добавил он.

"Эти кредиты получили более 1 млн предприятий, в которых числятся менее десяти работников, так что в программе очень широко участвует действительно малый бизнес", - сообщил при этом Мнучин. По словам министра, в скором времени его ведомство обнародует новые, более четкие инструкции, в которых будут прописаны критерии для получения льготных кредитов. При этом нарушителям будут грозить "суровые последствия".

Ранее Гарвард сообщил, что получил в рамках программы поддержки 8,6 млрд долларов, которые планирует израсходовать на помощь студентам в условиях пандемии.

Программа помощи малому бизнесу

Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

Однако в конце прошлой недели власти США перестали принимать новые заявки на кредиты по этой программе, поскольку выделенные на эти нужны средства оказались исчерпаны.

Во вторник Сенат Конгресса США единогласно одобрил новый пакет мер объемом почти $500 млрд, направленный на преодоление последствий пандемии коронавируса. Законопроектом предусмотрено в том числе выделение еще порядка $370 млрд в рамках двух программ помощи малому бизнесу. Как ожидается, Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже на этой неделе. В случае одобрения инициативы нижней палатой он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.