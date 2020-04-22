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В бразильской Petrobras заявили, что приватизация компании никогда не рассматривалась

Продажи зарубежных активов госкомпании обусловлена необходимостью оптимизации, заявил глава компании Роберту Кастелу Бранку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 апреля. /ТАСС/. Возможность приватизации бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras никогда не рассматривалась. Об этом в интервью изданию Antagonista сообщил во вторник глава компании Роберту Кастелу Бранку.

"Приватизация [Petrobras] не обсуждалась ни на одном этапе, есть только портфель предприятий для продажи в частные руки. Есть ряд транзакций, восемь НПЗ", - заявил президент госпредприятия.

По мнению чиновника, компании стоит отказаться от непрофильных видов деятельности и сосредоточиться на нефтедобыче, для чего она обладает всеми необходимыми ресурсами и возможностями и где "имеются многообещающие среднесрочные перспективы". "Компания пыталась делать это раньше. Производила рициновое и пальмовое масло, удобрения и только теряла на этом деньги", - отметил он.

Что касается продажи зарубежных активов госкомпании, то, как пояснил Кастелу Бранку, эта мера была обусловлена необходимостью оптимизации сопутствующих убытков, которые достигали 6,3 млрд реалов ($1,16 млрд).

Чистая прибыль Petrobras в 2019 году составила рекордные 40,1 млрд реалов ($9,2 млрд на момент оглашения результатов в феврале 2020 года - прим. ТАСС). В компании связывали это с реализацией плана приватизации дочерних предприятий на сумму $16,3 млрд и наращиванием объемов добычи углеводородов до 3 млн баррелей в сутки.

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Бразилия
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