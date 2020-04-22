{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с ценой на нефть WTI

Трамп считает "открытие экономики" США лучшим способом стабилизировать ситуацию с нефтью

Ранее стоимость нефти WTI впервые достигла отрицательных показателей

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что возобновление экономической активности в США является лучшим инструментом для стабилизации ситуации с нефтью.

"Самый мощный инструмент - открыть нашу страну", - сказал Трамп в понедельник на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

20 апреля стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей в свете опасений относительно возможной нехватки места в хранилищах. Цена поставок энергоносителя в мае упала до минус $40. Вместе с тем стоимость поставок в июне колебалась на уровне примерно $20 за баррель.

Теги
СШАТрамп, ДональдСитуация с ценой на нефть WTI
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств с начала 2020 года
Число заявок от предпринимателей на регистрацию дезинфицирующих средств увеличилось на фоне пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС