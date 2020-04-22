WSJ: тургигант Expedia хочет продать свою долю за $1 млрд из-за последствий пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Американская туристическая компания Expedia, базирующаяся в Сиэтле (штат Вашингтон), ведет переговоры о продаже своей доли в размере около $1 млрд, чтобы продержаться на плаву до отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, Expedia планирует в ближайшее время представить план продажи пакета ценных бумаг компаниям Silver Lake и Apollo Global Management, которые занимаются управлением активами. Expedia рассчитывает таким образом привлечь дополнительные средства на сумму приблизительно $1 млрд. Гигант турсектора изучает и другие варианты, включая эмиссию долговых обязательств.

Expedia является оператором брендов Travelocity, Orbitz и Vrbo, специализируется на бронировании в режиме онлайн авиабилетов, номеров в гостиницах, автомобилей. Пандемия спровоцировала сокращение пассажирских перевозок в мире на 95% и почти полную приостановку работы большинства отелей. По данным газеты, Expedia, чьи доходы составили около $12 млрд в прошлом году, при задолженности свыше $4 млрд располагает более $3 млрд ликвидных средств. Рыночная капитализация снизилась с $16 млрд в начале этого года почти до $8 млрд сейчас.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 820,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 44 228 человек, поправились 75 177.