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Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем

Это произойдет в случае невыполнения ее Пекином из-за ухудшения мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса, заявил президент США
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) Артем Иванов/ТАСС
Описание
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо)
© Артем Иванов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.

"Если это произойдет, то мы пойдем на прекращение [договоренности]", - заявил американский лидер, отвечая во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме на вопрос о том, что случится, если КНР не станет выполнять новую двустороннюю сделку. "И мы будем делать то, что я могу делать лучше всех", - добавил Трамп, не вдаваясь в детали.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.

В последние дни президент США несколько раз подчеркивал, что Вашингтон будет выстраивать дальнейшие отношения с Пекином, принимая во внимание прежде всего то, как Китай выполняет январскую торговую договоренность.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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