{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдолг Якутии за месяц уменьшился на 60,7 млн рублей

Его размер составляет 51,9 млрд рублей

ЯКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Объем государственного долга Якутии на апрель снизился на 60,7 млн рублей по сравнению с мартом 2020 года и составил 51,9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель отдела государственного долга Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

"На 1 апреля 2020 года объем государственного долга Республики Саха (Якутия) снизился на 60,7 млн рублей по сравнению с объемом долга в марте и составил 51,9 млрд рублей. Долговая нагрузка не изменилась и осталась на уровне 42,7% суммы утвержденных законом о бюджете налоговых и неналоговых доходов. Такие показатели позволяют Якутии оставаться в группе субъектов РФ с высокой долговой устойчивостью по оценке Минфина России, то есть с долговой нагрузкой на бюджет, не превышающей 50% суммы налоговых и неналоговых доходов", - пояснили в отделе.

В ведомстве отметили, что в составе государственного долга учтен краткосрочный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета в сумме 3 млрд рублей со сроком погашения в мае 2020 года и с процентной ставкой 0,1% годовых. "Действительно, в Дальневосточном федеральном округе по объему госдолга в номинальном выражении Якутия занимает второе место после Хабаровского края, объем госдолга которого составил 53,9 млрд рублей. Вместе с тем, долговая нагрузка представляет собой соотношение объема госдолга к собственным доходам бюджета региона. Поэтому следует рассматривать госдолг в привязке к сумме налоговых и неналоговых доходов субъекта РФ", - сказала представитель.

"Республика своевременно и в полном объеме исполняет долговые обязательства, просроченных обязательств не имеет. Параметры государственного долга Якутии находятся на экономически безопасном управляемом уровне. Все установленные по госдолгу ограничения соблюдаются", - заключили в отделе.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств с начала 2020 года
Число заявок от предпринимателей на регистрацию дезинфицирующих средств увеличилось на фоне пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС