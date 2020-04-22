Госдолг Якутии за месяц уменьшился на 60,7 млн рублей

ЯКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Объем государственного долга Якутии на апрель снизился на 60,7 млн рублей по сравнению с мартом 2020 года и составил 51,9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель отдела государственного долга Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

"На 1 апреля 2020 года объем государственного долга Республики Саха (Якутия) снизился на 60,7 млн рублей по сравнению с объемом долга в марте и составил 51,9 млрд рублей. Долговая нагрузка не изменилась и осталась на уровне 42,7% суммы утвержденных законом о бюджете налоговых и неналоговых доходов. Такие показатели позволяют Якутии оставаться в группе субъектов РФ с высокой долговой устойчивостью по оценке Минфина России, то есть с долговой нагрузкой на бюджет, не превышающей 50% суммы налоговых и неналоговых доходов", - пояснили в отделе.

В ведомстве отметили, что в составе государственного долга учтен краткосрочный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета в сумме 3 млрд рублей со сроком погашения в мае 2020 года и с процентной ставкой 0,1% годовых. "Действительно, в Дальневосточном федеральном округе по объему госдолга в номинальном выражении Якутия занимает второе место после Хабаровского края, объем госдолга которого составил 53,9 млрд рублей. Вместе с тем, долговая нагрузка представляет собой соотношение объема госдолга к собственным доходам бюджета региона. Поэтому следует рассматривать госдолг в привязке к сумме налоговых и неналоговых доходов субъекта РФ", - сказала представитель.

"Республика своевременно и в полном объеме исполняет долговые обязательства, просроченных обязательств не имеет. Параметры государственного долга Якутии находятся на экономически безопасном управляемом уровне. Все установленные по госдолгу ограничения соблюдаются", - заключили в отделе.