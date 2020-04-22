Роспотребнадзор зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств с начала 2020 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор с начала 2020 года зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств, сообщается в среду на сайте организации. Поступающие заявки рассматриваются в кратчайшие сроки, а все зарегистрированные средства проходят необходимый комплекс тестирований.

"С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 116 дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика", - говорится в сообщении. На фоне пандемии COVID-19 увеличилось число заявок от предпринимателей на регистрацию дезинфицирующих средств. Их испытания включают в себя химико-аналитические исследования, микробиологические испытания, изучение токсичности и опасности, и позволяет оценить эффективности и безопасность средств.

Всего с 2010 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека было зарегистрировано 4131 дезинфицирующее средство, из которых 422 - кожные антисептики.