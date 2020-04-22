Honda приостановит работу двух своих заводов в Японии

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda приостановит производство на двух своих предприятиях в префектуре Сайтама из-за распространения нового коронавируса. Об этом в среду сообщает агентство Киодо.

Завод по выпуску минивэнов в городе Саяма прекратит работу с 27 апреля по 1 мая. Предприятие в Йории, где собирают кроссоверы, остановит производство на период с 27 по 29 апреля.

Ранее о приостановке работы некоторых своих заводов в Японии объявляли автоконцерны Mitsubishi Motors и Subaru.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить активные поездки по стране в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии по состоянию на 21 апреля составило более 12 тыс., 236 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 296 летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.