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Пандемия коронавируса нового типа

Honda приостановит работу двух своих заводов в Японии

Завод в городе Саяма прекратит работу на период с 27 апреля по 1 мая, предприятие в Йории - с 27 по 29 апреля

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda приостановит производство на двух своих предприятиях в префектуре Сайтама из-за распространения нового коронавируса. Об этом в среду сообщает агентство Киодо.

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Завод по выпуску минивэнов в городе Саяма прекратит работу с 27 апреля по 1 мая. Предприятие в Йории, где собирают кроссоверы, остановит производство на период с 27 по 29 апреля.

Ранее о приостановке работы некоторых своих заводов в Японии объявляли автоконцерны Mitsubishi Motors и Subaru.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить активные поездки по стране в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии по состоянию на 21 апреля составило более 12 тыс., 236 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 296 летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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