Губернатор Забайкалья внес законопроект о снижении налогов для 6,5 тыс. предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля поручил правительству начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за распространения коронавируса. Глава государства также сообщил о новых мерах поддержки бизнеса - строительной отрасли и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

ТАСС, 22 апреля. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов внес в законодательное собрание региона законопроект о снижении налогов для 6,5 тыс. предпринимателей в условиях пандемии. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Александр Осипов внес в заксобрание законопроект, которым снижаются налоговые ставки для предпринимателей. Такая мера позволит поддержать 6,5 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса, занятых в более чем 35 сферах и видах деятельности в таких отраслях, как торговля, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт", - сообщили в пресс-службе.

Проектом закона предлагается для субъектов предпринимательства установить ставки по налогу с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" в размере 5%, с объектом налогообложения "доходы" - в размере 2%.

Документ - одна из региональных мерой поддержки малого и среднего бизнеса в период распространения новой коронавирусной инфекции. Ранее региональные власти предусмотрели отсрочку налоговых платежей по основным видам налогов, доходы от которых поступают в региональный бюджет, а также арендные каникулы для предпринимателей.