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Facebook стал крупнейшим миноритарием предприятия миллиардера Мукеша Амбани

Компания вложила $5,7 млрд в предприятие в составе индийского холдинга Reliance Industries

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Компания Facebook, вложила $5,7 млрд в предприятие в составе индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Facebook.

"Мы объявляем об инвестировании $5,7 млрд в Jio Platforms Limited, которая является частью Reliance Industries. Это превращает Facebook в его крупнейшего миноритарного акционера", - уточняется в сообщении.

Американская компания заявила о сохранении курса на укрепление отношений с индийскими частными предприятиями, включая телекоммуникационную Jio Platforms. "Jio менее чем за четыре года открыла доступ в интернет для более 388 млн человек, содействовав формированию инновационных предприятий, которые соединяют людей новыми методами", - говорится в сообщении.

Агентство деловых новостей Bloomberg в марте оценивало состояние Амбани в $41,8 млрд. Этот представитель Индии по данному показателю занимал 19-е место в мире и второе место в Азии, уступая основателю китайской корпорации Alibaba Джеку Ма.

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