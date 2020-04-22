Банки выдали малому и среднему бизнесу кредиты на зарплаты на 4 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Банки, по состоянию на 21 апреля, выдали беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу для поддержки занятости на сумму около 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"По данным мониторинга по 15 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 21 апреля выдано около 4 млрд рублей по более 1,8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается и в Минэкономразвития поступило уже 36 заявок на общую сумму выдачи кредитов 27 млрд рублей.

"С 17 банками соглашения уже подписаны. Это, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", Банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, "Азиатско-Тихоокеанский Банк", Совкомбанк", - отмечают в министерстве.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что правительство готово к увеличению объемов финансирования программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат для бизнеса.

О программе

Для поддержания занятости правительством была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании.

В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для МСП может составить до 350 млрд рублей, из них 2/3 - 200 млрд покрывает государство.

18 апреля Минэкономразвития сообщило, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд руб.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.