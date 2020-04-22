В Амурской области выданы первые кредиты на зарплату под 0%

ТАСС, 22 апреля. Отделения Сбербанка в Амурской области выдали первые в регионе кредиты под 0% годовых предпринимателям на зарплату сотрудников в условиях режима вынужденной самоизоляции и простоя предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для поддержания занятости в условиях пандемии правительством РФ была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям наиболее пострадавших отраслей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в программе пока участвуют пять банков, еще 25 присоединятся в ближайшее время.

"В амурских отделениях Сбербанка выданы первые кредиты на зарплату под 0%. На сегодня Сбербанком уже одобрено 10 заявок от амурчан - льготные кредиты получили предприниматели из Благовещенска, Белогорска и Свободного. Кредит является целевым, выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. Сумма кредита определяется, исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Сбербанке, круг возможных получателей займов был расширен, и оформить заем по государственной программе кредитования могут не только клиенты банка, но и представители бизнеса, зарплатные проекты которых оформлены в других организациях. Подать заявку на беспроцентный кредит по государственной программе могут предприниматели, бизнес которых пострадал от распространения коронавируса COVID-19. Займы доступны для компаний и ИП, ведущих деятельность более года и относящихся к наиболее пострадавшим отраслям.

По последним данным, в области работают удаленно и в неполном рабочем времени 2685 человек в 97 организациях. Из них на такой режим работы в связи с пандемией коронавируса перешли 2536 амурчан в 88 предприятиях региона. В простое из-за принятых противоэпидемических мер находятся 22 предприятия и 338 работников.