Азербайджан призвал страны вне ОПЕК+ взять обязательства по сокращению нефтедобычи

"На состоявшейся во вторник в формате видеоконференции неформальной встрече министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал других производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства", - говорится в сообщении.

БАКУ, 22 апреля. /ТАСС/. Азербайджан призвал страны, не представленные в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

"ОПЕК+ выполняет историческую миссию и берет на себя соответствующие обязательства. Отныне производители нефти вне ОПЕК+ тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах, - цитирует министерство слова Шахбазова.

Во вторник ряд министров стран ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию, в ходе которой обсудили ситуацию на рынке нефти. Участники встречи подтвердили свою готовность сокращать добычу в рамках достигнутых 12 апреля договоренностей.

20 апреля североамериканская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус $37,6 за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, которое, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

В соответствии со взятыми обязательствами Азербайджан должен сохранять суточную добычу нефти в мае-июне 2020 года в объеме 554 тыс. баррелей, в июле - декабре - 587 тыс. баррелей, в 2021 году и до апреля 2022 года - 620 тыс. баррелей.