{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

Азербайджан призвал страны вне ОПЕК+ взять обязательства по сокращению нефтедобычи

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил с этим предложением в рамках неформальной встречи министров стран ОПЕК в формате видеоконференции

БАКУ, 22 апреля. /ТАСС/. Азербайджан призвал страны, не представленные в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

"На состоявшейся во вторник в формате видеоконференции неформальной встрече министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал других производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства", - говорится в сообщении.

На эту тему
СМИ: турнир UFC 249 может пройти на территории штата Флорида

"ОПЕК+ выполняет историческую миссию и берет на себя соответствующие обязательства. Отныне производители нефти вне ОПЕК+ тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах, - цитирует министерство слова Шахбазова.

Во вторник ряд министров стран ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию, в ходе которой обсудили ситуацию на рынке нефти. Участники встречи подтвердили свою готовность сокращать добычу в рамках достигнутых 12 апреля договоренностей.

20 апреля североамериканская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус $37,6 за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, которое, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

В соответствии со взятыми обязательствами Азербайджан должен сохранять суточную добычу нефти в мае-июне 2020 года в объеме 554 тыс. баррелей, в июле - декабре - 587 тыс. баррелей, в 2021 году и до апреля 2022 года - 620 тыс. баррелей.

Теги
АзербайджанРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки "Капсула"
Цена устройства - 7 990 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС