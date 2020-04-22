Австралия потратит почти $60 млн на создание стратегического топливного резерва

СИДНЕЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии направит порядка $60 млн на создание стратегического запаса топлива. Об этом в среду сообщила телерадиокорпорация ABC со ссылкой на заявление министра энергетики страны Ангуса Тэйлора.

По словам главы ведомства, правительство Австралии намерено воспользоваться рекордно низкими мировыми ценами на топливо для создания национального стратегического запаса. "Сейчас самое время закупать топливо, и мы это сделаем", - сказал Тэйлор. Министр подчеркнул, что в данный момент страна обладает месячным запасом топлива, однако власти намерены обеспечить безопасность страны "на случай будущих глобальных сбоев" и создать гораздо больший резерв, направив на его обеспечение 94 млн австралийских долларов ($59,2 млн).

Тэйлор также отметил, что на начальном этапе стратегический запас Австралии будет храниться на территории США, поскольку существующие на континенте топливные хранилища заполнены, однако перенос резерва на континент "является приоритетной задачей". "Мы совместно с представителями промышленных предприятий изучаем возможности строительства новых резервуаров на территории Австралии, и работа по расширению внутренних мощностей будет начата как можно скорее ", - отметил министр.